Tbs met dwangverpleging voor Stadjer die zoontje vermoordde

De 46-jarige Curt E. is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn 12-jarige zoontje. De straf is gelijk aan de eis van de Officier van Justitie.

Volgens de rechtbank en het O.M. is E. een ernstig psychisch zieke man. Hij verkeerde tijdens zijn daad in een psychose en had geen motief om zijn zoon te doden. Daarom eiste de Officier van Justitie geen celstraf. De kans op herhaling is echter groot en daarom moet hij langdurig en intensief behandeld worden. Hij moet bovendien de nabestaanden een vergoeding van 40.000 euro betalen.

Curt E. stak op 29 december vorig jaar zijn zoontje Gianny-Davey dood in zijn woning aan de Blekerslaan in de Oosterpoortbuurt. De jongen woonde bij zijn moeder in Amsterdam, maar logeerde op dat moment bij zijn vader. Gianny-Daveyj werd met zo’n veertig messteken om het leven gebracht. Vervolgens belde de vader zelf met 112. Hij bekende kort daarop dat hij zijn zoon had gedood.