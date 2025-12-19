Supercomputer achter AI-fabriek in Groningen moet begin 2028 draaien

De supercomputer achter de AI-fabriek in Groningen moet begin 2028 in gebruik zijn. Dat liet demissionair minister Karremans vrijdagmiddag weten, in een update over de stand van zaken rond het project.

De voorbereidingen voor de subsidie aan het samenwerkingsverband achter de AI-fabriek zijn bijna afgerond. Dat betekent dat het geld bijna op de rekening staat. De definitieve planning van de supercomputer hangt af van een Europese aanbesteding, maar Karremans verwacht dat de supercomputer voor de AI-fabriek eind 2027 of begin 2028 draait.

Waar die supercomputer komt te staan in onze provincie, is nog niet bekend. Het bijbehorende expertisecentrum van de AI-fabriek, die in Niemeyer wordt gevestigd, gaat in april volgend jaar open. Tot het opstarten de giga-rekenmachine kunnen gebruikers kunnen zich in dit centrum voorbereiden op het werken met de supercomputer, onder meer via bestaande supercomputers in andere EU-landen.

In oktober werd bekend dat de laatste benodigde financiering voor de ‘fabriek’ binnen is. Europa investeert ruim 71 miljoen euro in het project, samen met 60 miljoen euro uit de Economische Agenda van Nij Begun en bijna 70 miljoen van het kabinet. De A-fabriek moet Nederland minder afhankelijk maken van andere landen zoals de Verenigde Staten en China, waar nu de meeste AI-innovatie vandaan komt. Het Rijk en de regio willen de ‘fabriek’ daarnaast een belangrijke spil maken bij het gebruik van kunstmatige intelligentie in sectoren zoals zorg, landbouw en publieke dienstverlening. Ook moet het centrum bijdragen aan de economische groei in Noord-Nederland.