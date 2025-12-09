Student&Stad en VVD willen fatbikes weren van drukke plekken, net als Amsterdam

Foto: Politie Stadskanaal

De raadsfracties van Student&Stad en VVD willen dat de gemeente Groningen fatbikes gaat weren van drukke plekken, net zoals Amsterdam dat van plan is.

In Amsterdam wil het stadsbestuur zones aanwijzen waar fatbikes niet meer welkom zijn. Op dezelfde manier verdween ook de bierfiets uit de hoofdstad. In Amsterdam wordt een fatbike herkend aan de banddikte: als de banden breder zijn dan zeven centimeter, valt de fiets onder het verbod. Het Vondelpark wordt waarschijnlijk de eerste plek waar de maatregel gaat gelden.

De twee Groningse fracties vinden dat fatbikes ook in Stad voor veel overlast zorgen. Bestuurders rijden te hard en gedragen zich gevaarlijk, vooral op drukbezochte plekken zoals de Grote Markt en het Noorderplantsoen. Student&Stad en de VVD willen daarom dat de gemeente maatregelen neemt om deze plekken veiliger te maken en kijken daarom naar Amsterdam als voorbeeld.