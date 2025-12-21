Studenten Alfa-college steken handen uit de mouwen voor Oekraïne

Studenten van het Alfa-college samen met vrijwilligers van De Sociale Brigade aan tafel. Foto: ingezonden

Studenten Sport en Bewegen van het Alfa-college hebben afgelopen week de handen uit de mouwen gestoken bij stichting De Sociale Brigade. De stichting zet zich sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in voor onder andere het ondersteunen van vluchtelingen en het inzamelen van hulpgoederen.

“Je kunt spreken van een hele mooie samenwerking”, vertelt Willemijn Kemp van De Sociale Brigade. “Eind november hielden we in Haren een inzamelingsactie op het Raadhuisplein en bij een supermarkt aan de Kerkstraat. Op die dag kwamen we in contact met een docent van het Alfa-college. Zij vertelde dat de studenten een maatschappelijke dag op de planning hadden staan en vroeg of er bij ons iets mogelijk was. En zo geschiedde.”

Handen uit de mouwen

Vrijwilligers van De Sociale Brigade ondersteunen Oekraïense vluchtelingen in de gemeente en geven gastlessen, maar zijn ook druk met inzamelingsacties. Aan de Ulgersmaweg beschikt de stichting over een loods waar goederen worden ingezameld en opgeslagen voordat ze naar Oekraïne gaan. “Op zo’n plek is altijd werk aan de winkel”, vertelt Kemp. “Afgelopen maandag stonden er twaalf mbo-studenten (leerjaar 3, niveau 4), een docent en een geestelijk verzorger, Job- Jan ten Horn van de school, voor de deur. Na een introductie over ons werk, waar we ons voor inzetten en waar de spullen terechtkomen, zijn we direct aan de slag gegaan.”

De studenten hielpen onder meer met het uit elkaar halen van pallets. Kemp: “Met dit hout willen we stellingen bouwen voor de opslag. Ook zijn de studenten aan het schilderen geweest. We beschikken onder andere over marktkraampjes die we inzetten bij de goede doelen. De marktkraampjes zijn nu voorzien van een eerste laag geel en blauw, de kleuren van de Oekraïense vlag. Daarnaast is er flink gesorteerd; door de actie eind november was er een enorme hoeveelheid spullen binnengekomen die nog uitgezocht en gesorteerd moesten worden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Er wordt onder andere volop geverfd. Foto: ingezonden En er werd gewerkt aan pallets. Foto: ingezonden

De wereld is groter dan jezelf

Sylvette Hesselink, docent aan het Alfa-college, benadrukt het belang van de dag: “We dagen studenten uit om na te denken over de situatie van anderen. De wereld is groter dan jijzelf. Deze jongeren zijn 18 tot 20 jaar oud; een leeftijd waarop je vaak vooral met je eigen wereld bezig bent. Door een bijdrage te leveren aan De Sociale Brigade breken we die bubbel open.”

Het was overigens niet alleen maar hard werken. Kemp: “We zijn ontzettend blij met de hulp en hebben de groep natuurlijk voorzien van koffie, thee en een lunch. Hun enthousiasme en goodwill waren inspirerend. Sommige studenten vonden het programma simpelweg ‘eens wat anders’, terwijl anderen heel uitgesproken aangaven dat het goed voelt om iets voor een ander te betekenen.”

“Houdt de gemoederen bezig”

Tijdens de actie werkten de studenten onder andere samen met een Oekraïense vrouw die beelden uit haar thuisstad liet zien. “Die beelden waren heftig en dat doet absoluut iets met de groep”, vertelt Hesselink. “Is dat erg? Nee, het is de werkelijkheid. Het is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt, al verschilt dat per student. De een bespreekt het aan de keukentafel, de ander sluit zich er liever voor af omdat het te beangstigend is. Of omdat de thuissituatie er niet naar is. Niet alle studenten bevinden zich in de meest gelukkige en vrolijke thuissituatie. Maar deze ervaring blijft hen bij; over tien jaar weten ze nog precies wat ze bij De Sociale Brigade hebben gedaan.”

Toekomstplannen

De samenwerking smaakt naar meer. In januari volgt een andere klas die een maatschappelijke dag moet gaan volgen: “Het mbo is heel breed met een groot scala aan opleidingen”, zegt Kemp enthousiast. “Het zou bijvoorbeeld fantastisch zijn om een sport- en spelweek te organiseren voor Oekraïense kinderen in de gemeente, begeleid door studenten die een dergelijke opleiding volgen.” Hesselink bevestigt dat: “Er is een heel leuk contact gelegd. Ik weet zeker dat hier iets moois uit blijft ontstaan.”

Op de vraag of deze studenten zich vaker zullen gaan inzetten voor De Sociale Brigade antwoordt Hesselink resoluut ‘nee’: “Deze groep jongeren is voornamelijk bezig om geld te verdienen en om dit vervolgens uit te kunnen geven. Daarnaast sporten ze ook veel in hun vrije tijd. Wat je ziet en merkt is dat alles duurder wordt: kleding, hobby’s, festivals, uit eten gaan. Ondanks dat het duurder wordt, willen ze dit wel allemaal blijven doen. Dus hun leven is ingericht op het verdienen van geld. Daarom is er geen ruimte voor vrijwilligerswerk. Toen ik zo oud was als dat zij nu zijn, dacht ik ook niet na over vrijwilligerswerk. Maar ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat er wel iets moois is neergezet. Het heeft indruk gemaakt. En wellicht dat over tien jaar, als ze ouder zijn en meer levenservaring hebben, dat ze er wel voor open staan. Dat is ook prima.”

De Sociale Brigade gaat tijdens de kerstvakantie onverminderd door met het inzamelen van hulpgoederen. Kijk op de website van de stichting voor meer informatie over hoe jij kunt helpen.