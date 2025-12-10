Streep door proef met stadsreservisten in Stad, gemeente twijfelt aan effect en ziet veel risico’s

Foto: Rutger Rog voor Ministerie van Justitie en Veiligheid

De gemeente Groningen gaat niet verder met een proef voor stadsreservisten, oftewel vrijwilligers die toezicht houden in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur is bang dat de vrijwilligers met een korte training niet genoeg kennis hebben om het werk te doen, waardoor ook juridische problemen op de loer liggen.

In juli stemde de gemeenteraad in met een motie van CDA, VVD en PVV, die vroeg om te onderzoeken of stadsreservisten in Groningen mogelijk zijn. De partijen keken daarbij onder meer naar Amsterdam, waar een proef begon met vrijwillige toezichthouders om de politie en met name de gemeentelijke boa’s te ontlasten.

De gemeente deed de afgelopen maanden eigen onderzoek en keek ook naar Amsterdam en Maastricht als voorbeeld. Daaruit maakt het college op dat vrijwilligers niet genoeg kennis en ervaring hebben om veilig op te treden. Zelfs als ze alleen mensen zouden aanspreken, is een korte training niet genoeg. Daar komt volgens het college bij dat er juridische risico’s zijn. Onbetaalde boa’s zouden steeds meer werk van boa’s kunnen overnemen, zonder betaling. Vrijwilligers mogen volgens het college niet dezelfde taken krijgen als betaalde medewerkers.

Daar komt bij dat er een opleidingsprogramma zou moeten komen om de vrijwilligers op te leiden. Dat kost tijd en geld, die nu besteed worden door handhavers om hun echte werk te doen. Nu is de capaciteit bij handhaving al beperkt. Ook twijfelt de gemeente aan de effectiviteit van de ‘reservisten’. Professionele kennis is nodig om overlast te voorkomen en gedrag te corrigeren, zo stelt het college.