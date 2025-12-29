Straat- en jongerenwerkers WIJ Groningen gaan wijken en dorpen in tijdens jaarwisseling

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

Tijdens de jaarwisseling gaan medewerkers van WIJ Groningen weer de wijken en dorpen in voor preventieve rondes en contact de buurt.

De ruim vijftig WIJ-medewerkers worden niet ingezet als handhavers, maar om problemen rond vuurwerk, branden en andere incidenten vroegtijdig met gesprekken te beperken. De WIJ’ers werken daarbij samen met de gemeente, politie, brandweer en boa’s. De dagploeg is aanwezig van 09.00 tot 18.00 uur, terwijl de avondploeg van 18.00 tot 02.00 uur in de wijken rondloopt.

Volgens WIJ-coördinator Jacko Rink ligt de nadruk niet op handhaving. “Onze medewerkers maken hun rondes zoals ieder jaar. We gaan gesprekken aan en zijn zichtbaar in de wijken, dorpen en buurten. Het gaat erom preventief aanwezig te zijn en contact te leggen met jongeren en buurtbewoners.”