Storing Stadjerspas, leden ontvangen noodoplossing met coupons

Vanwege een storing bij het Stadjerspas-systeem ontvangen leden vanaf zaterdag een brief met coupons waardoor zij toch aan alle mogelijke acties deel kunnen nemen. Dat laat de gemeente Groningen weten.

“Elk lid van de Stadjerspas krijgt thuis een brief met een pakketje met coupons”, meldt de gemeente. “Volwassenen en kinderen krijgen een eigen pakketje. De brieven met de coupons worden bezorgd van zaterdag 13 tot en met donderdag 18 december. Op elke coupon staat voor welke actie je de coupon kunt gebruiken. Ook zijn er verrassingscoupons. Op dinsdag 16 december sturen we een nieuwsbrief met een overzicht van alle acties.”

Faillissement

De coupons zijn te gebruiken tijdens de kerstvakantie die aanstaande vrijdag begint. De Stadjerspas is al sinds jaar en dag een voorziening waarmee mensen met een minimuminkomen in onze gemeente gratis of met korting meedoen aan allerlei activiteiten in en rondom Groningen. Sinds vorig jaar december wordt er gebruik gemaakt van een nieuw systeem waarmee houders van de pas kunnen inloggen waarmee ze kunnen zien welke kortingen er zijn en waar ze hun pas kunnen laten scannen zodat de korting direct verwerkt wordt. Het bedrijf dat hier achter zit, Groupcard, werd afgelopen zomer failliet verklaard. Sinds dit nieuws bekend werd heeft de gemeente hard gewerkt om het systeem in de lucht te houden, waarbij er ook gewerkt werd aan een ‘optie om op terug te vallen’.

De gemeente schrijft verder aan de leden van de Stadjerspas: “We blijven je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. we doen er alles aan zodat je gebruik kunt blijven maken van de acties. Is de kerstvakantie voorbij? Dan kun je blijven meedoen op vertoon van de Stadjerspas. Bewaar de pas dus goed.”