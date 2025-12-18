Stichting New Shoes deelt nieuwe schoenen uit aan dakloze Groningers

In de ANWB-winkel in de Oosterstraat zijn woensdag tientallen dakloze mensen voorzien van nieuwe schoenen. De actie werd georganiseerd door Stichting New Shoes, die samen met lokale partners warme, waterdichte wandelschoenen uitdeelt aan mensen zonder vaste slaapplek. Het doel: bescherming bieden tegen kou, nattigheid én het teruggeven van vrijheid.

De actie in Groningen kwam tot stand dankzij een samenwerking met de Stadskerk en Wij Groningen. Regina Schotsman van de Stadskerk hielp door geld in te zamelen binnen de kerk. “Zij heeft het mogelijk gemaakt dat we hier vandaag zijn”, aldus Jasper van Schie, voorzitter van Stichting New Shoes.

De stichting ontstond vanuit vrijwilligerswerk in Eindhoven, waar Van Schie voor het eerst zag wat nieuwe schoenen voor daklozen kunnen betekenen. “Mensen hadden soms al veertien jaar geen nieuwe schoenen gehad. Even nieuwe schoenen passen en weer mooi kunnen zijn. Dat raakte me enorm. Toen dacht ik: dit moet groter.”

“Voor mensen die de hele dag buiten zijn, zijn goede schoenen essentieel”, zegt Van Schie. “Droge, warme en ademende schoenen maken een wereld van verschil. Mensen ervaren er vrijheid door: ze durven weer naar buiten, ongeacht het weer, en hun gezondheid wordt beschermd.”

Naast schoenen werden ook broodjes, verzorgingsproducten en menstruatieartikelen uitgedeeld. Aan de overkant, bij het Leger des Heils, werden slaapzakken, handschoenen en mutsen verstrekt. Hoewel de stichting het probleem van dakloosheid niet oplost, wil ze wel een verschil maken. “Daar zijn woningen en beleid voor nodig. Maar wij kunnen mensen wél zien, warmte geven en menselijkheid terugbrengen”, zegt Van Schie.