Stembus geopend voor Kern met Pit: wie heeft het beste buurtiniatief van de gemeente?

Uitvoering van een project. Foto: Kern met Pit

In heel Nederland, en ook in onze gemeente, zetten buurtbewoners zich om hun omgeving mooier, socialer en leefbaarder te maken. Ze mogen zelf met ideeën komen en kunnen daar 3000 euro voor winnen, via een prijs van Kern met Pit. De stembus is geopend tot 15 januari.

Kern met Pit is een landelijk programma en wedstrijd voor buurtinitiatieven in Nederland dat bewoners uitdaagt om hun idee voor hun eigen wijk, dorp of buurt binnen één jaar te realiseren. De ideeën kunnen gaan van bijvoorbeeld speelplekken, dorpsparken tot buurtmoestuinen en wijkrestaurants. Met de prijs van Kern met Pit kunnen bewoners een financieel steuntje krijgen met het realiseren van hun plan.

Op 17 januari 2026 reikt een jury in Slochteren de Kern met Pit-trofee uit aan het beste buurtinitiatief van de provincie Groningen in 2025. De winnaar gaat door naar de landelijke finale en maakt in mei kans op de Gouden Pit, met een extra geldprijs van € 3.000.

Alle deelnemers hebben op de website van Kern met Pit een compleet verhaal met doelstellingen van hun project gedeeld. Er kan tot 15 januari gestemd worden via dit formulier.

Deelnemers uit de gemeente (stad & dorpen)