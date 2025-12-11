Startschot eerste editie Marathon Groningen op 31 mei

Vanaf donderdag 18 december kunnen hardlopers zich inschrijven voor de eerste editie van de Marathon Groningen powered by Campus Groningen.

De marathon vindt plaats op zondag 31 mei. Na het succes van de eerste Halve Marathon grijpt Golazo Events deze kans aan om het evenement uit te breiden met een volledige marathonafstand, dus ruim 42 kilometer. De route voert de deelnemers langs allerlei hoogtepunten, dwars door het centrum en door de noordelijke en zuidelijke buitengebieden van Groningen.

Het evenement is een logische vervolgstap op de Halve Marathon Groningen, waarvan de eerste editie in mei werd gehouden. Die trok zo’n 9.000 deelnemers. Naast de marathon blijft ook de halve marathon onderdeel van het programma, samen met de 10 kilometer en een Kids Run van 2,5 kilometer. Bedrijven worden uitgenodigd deel te nemen door in te schrijven voor de Business Run op de 10 km en de Halve Marathon.

Projectmanager Johan Meijer van Golazo stelt dat aan de eerste editie van de marathon maximaal 2.500 mensen kunnen meedoen. In totaal rekent Golazo op 15 duizend lopers. De Marathon Groningen zet zich in voor het Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Samen wordt geprobeerd het verschil te maken voor ernstig zieke kinderen door hun tijd in het ziekenhuis draaglijker te maken.