Stadsstrand blijft behouden binnen plannen Healthy Ageing Campus: “Ongeorganiseerde lol is belangrijk”

Foto: Erick Bakker

De gemeenteraad heeft woensdagavond in meerderheid ingestemd met het behoud van het Stadsstrand binnen de Healthy Ageing Campus. Een motie van Student & Stad kon op brede steun rekenen.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen was aan het einde van de vergadering duidelijk: “Deze motie geven wij ‘oordeel raad’. Wat belangrijk is om te zeggen, is dat het nooit onze bedoeling is geweest om het zwemmen van deze plek weg te halen. We willen graag dat er op deze locatie gezwommen kan blijven worden. Wel is het belangrijk om in dit gebied aandacht te hebben voor de ecologische kwaliteit.” In de motie wordt ook voorgesteld om de noordzijde van het huidige Stadsstrand geschikt te maken voor recreatie. Van Niejenhuis gaf aan dat hiervoor een zorgvuldige afweging gemaakt moet worden.

Healthy Ageing Campus

De komende jaren wordt in het Ebbingekwartier gestart met de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus, een langlopend project van het UMCG, de RUG en de gemeente Groningen. Het plan is om het gebied tussen de Petrus Campersingel, de Oostersingel, het Hanzeplein en het Oosterhamrikkanaal, grofweg het huidige UMCG-terrein en de directe omgeving, de komende vijftien jaar te transformeren. De visie is om een groenere, duurzamere en vooral meer open stadsomgeving te creëren waarbij alles draait om het thema ‘meer gezonde jaren voor iedereen’. De campus moet een ecosysteem worden waar zorg, wetenschap, onderwijs en ondernemerschap samenkomen. De plannen voorzien in nieuwe onderzoekscentra, laboratoria, onderwijsgebouwen en woningen voor studenten en medewerkers.

Ruimte voor ‘ongeorganiseerde lol’

De toekomst van het Stadsstrand was lange tijd onzeker. Omdat het een geliefde plek is waar op mooie zomerdagen volop gerecreëerd wordt, startte Student & Stad een petitie die inmiddels ruim 2.500 keer ondertekend is. Om het Stadsstrand een vaste plek te geven in de plannen, diende de partij woensdag een motie in. Hierin wordt het college opgeroepen om in de gebieden E, F en G van de gebiedsvisie (de zone van het huidige Stadsstrand tot aan het toekomstige Stadsplein) genoeg ruimte te waarborgen voor kwalitatief goed zwemwater, horeca, openbare toiletten, zonnebrandpalen en kleinschalige evenementen.

Olivier van Schagen, raadslid voor Student & Stad: “Mijn fractie is blij met de plannen voor de Healthy Ageing Campus. Er ontstaat meer campus, het is goed voor de gezondheidszorg en er komt veel groen. Maar het is geen goed idee als het Stadsstrand verdwijnt. Wat maakt het Stadsstrand zo leuk? Dat je op elke willekeurige plek je handdoek neer kunt leggen. Ik noem dat ‘ongeorganiseerde lol’ kunnen hebben. Daar moet ruimte voor blijven.”

Nieuwe locaties

Dergelijke plekken in de gemeente zijn schaars. ‘Ongeorganiseerde lol’ is momenteel vooral mogelijk in het Noorderplantsoen en het Stadspark. “Maar Groningen groeit als kool”, betoogt Van Schagen. “Daarom is het goed om te kijken naar de ontwikkeling van meer zwemplekken.” Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren toonde zich voorzichtig: “In deze motie wordt ook gekeken naar de overzijde van het huidige Stadsstrand om dit in te richten voor recreatie. Mijn partij heeft daar moeite mee, omdat het een ecologische plek is geworden.” Van Schagen gaf aan dit te begrijpen en zegde toe de ecologische waarden goed te zullen wegen. Naast deze locatie wordt er gekeken naar het Suikerunie-terrein, het nog te ontwikkelen Havenpark, de kop van het verlengde Winschoterdiep en de kop van de Paradijsvogelstraat. In het tweede kwartaal van 2026 komt het college hierop terug.

De motie van Van Schagen kreeg van verschillende partijen complimenten. Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Het Stadsstrand is een belangrijke voorziening die voorziet in de behoefte om te kunnen zwemmen.” Elte Hillekens (GroenLinks): “Er liggen mooie plannen voor het gebied. We zijn blij met deze motie.” Ook de PvdA, D66 en PVV gaven aan blij te zijn dat het Stadsstrand behouden kan blijven.

Uiteindelijk stemden alle 43 aanwezige raadsleden voor de motie, waarmee deze unaniem is aangenomen.