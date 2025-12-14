Stadspartij start meldpunt na dreigement gemeenten over afnemen kinderen dakloze moeders

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is een meldpunt gestart naar aanleiding van onderzoek van Investico. Uit dit onderzoek blijkt dat dakloze moeders die met hun kinderen op straat leven, worden geconfronteerd met het dreigement dat hun kinderen afgepakt kunnen worden wanneer ze om hulp vragen bij gemeentelijke loketten.

In dit onderzoek wordt ook de gemeente Groningen genoemd. Onderzoeksplatform Investico en De Groene Amsterdammer deden de afgelopen periode onderzoek naar het onderwerp. Zij spraken met drie lokale ombudsmannen, 23 advocaten en hulpverleners en zes vrouwen die het zelf hebben meegemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat het met name in Amsterdam, Rotterdam en Almere gebeurt, maar dat er ook signalen uit zes andere gemeenten kwamen, waaronder Groningen, Den Haag en Delft. “Bij het toegangsloket voor de opvang worden dakloze moeders geregeld weggestuurd met een dreigement”, schrijft De Groene Amsterdammer. Vrouwen die zich meldden bij het loket voor opvang, werden gesommeerd te vertrekken, anders zou een melding worden gedaan bij Veilig Thuis. Een vrouw kreeg in Rotterdam van de politie na een hulpvraag te horen: “Als we je op straat zien, nemen we je kind mee.”

“Wat hier gebeurt mag niet en kan niet”

Raadslid Yaneth Menger van de Stadspartij liet vorige week weten geschrokken te zijn van het nieuws: “Wat hier gebeurt mag niet en kan niet. Hier worden levens kapot gemaakt. Dit zorgt ervoor dat dakloze moeders niet meer voor hulp naar de gemeente gaan en kiezen voor een leven op straat met hun kinderen. Dit is naast dat het onrechtmatig is en tegen de grondrechten van de mens en een kind ingaat, ook onacceptabel en inhumaan. Ik heb inmiddels de wethouder om opheldering gevraagd. Ik wil weten hoe de situatie in Groningen is en hoeveel moeders met kinderen in onze gemeente op straat leven.”

Maar Menger laat het daar niet bij zitten. Ze is direct een meldpunt gestart waar ouders uit de gemeente, die dit is overkomen of dit herkennen, zich kunnen melden. “Wanneer je contact met ons opneemt, kun je rekenen op een luisterend oor en een oordeelloze houding. Wij staan naast jou en kijken scherp naar de werkwijze van instanties rondom dakloosheid, opvang en jeugdbescherming.​ Wij toetsen of organisaties handelen binnen de wettelijke kaders en of de rechten van jou en je kinderen voldoende worden gewaarborgd. Waar nodig brengen we structurele problemen in kaart en gebruiken we deze signalen om gemeenten en politiek aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.”

Meldpunt

Contact opnemen met het meldpunt zorgt ook voor resultaat. Menger: “Afgelopen zomer hebben we een meldpunt geopend naar aanleiding van de situatie bij Jeugdbescherming Noord. Naar aanleiding van alle geluiden die hier binnenkwamen konden wij het rapport ‘Niet gehoord en niet gezien’ samenstellen. Dit rapport gaf een stem aan alle ouders, kinderen en professionals en heeft bewezen dat het verzamelen van anonieme signalen leidt tot politieke actie. Dit is onze basis. Vanuit deze basis bouwen wij verder.”

Het meldpunt vind je op deze website.