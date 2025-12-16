Stadspartij en René Staijen gaan toch weer samen optrekken richting de verkiezingen

René Staijen (l) en Yaneth Menger (r)

De Stadspartij 100% voor Groningen en de eenmansfractie van René Staijen gaan, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, weer nauwer met elkaar samenwerken. Dat maakten Staijen en Stadspartij-voorvouw Yaneth Menger dinsdagochtend bekend. Staijen onttrok in maart juist nog een zetel van de Stadspartij, door na het vertrek van raadslid Mariska Sloot een eenmansfractie in de raad te beginnen.

Volgens Menger en Staijen gaan de Stadspartij en de ‘Lijst Staijen’ hun acties en woordvoering op elkaar afstemmen, terwijl ze wel twee aparte fracties blijven. Volgens Staijen werken de twee ‘partijen’ al met hetzelfde verkiezingsprogramma en denken ze over bijna alle onderwerpen hetzelfde. Door samen op te trekken willen zij het lokale geluid in de gemeenteraad sterker laten horen.

Staijen zit sinds maart als eenmansfractie in de raad. Hij nam toen een zetel over van Mariska Sloot van de Stadspartij. Daar had hij recht op, omdat Staijen tijdens de verkiezingen van 2022 nog als zesde op de kieslijst van de Stadspartij stond. Vorig jaar was Staijen al vertrokken bij de Stadspartij, maar hij besloot niet terug te keren in die fractie om de zetel in te nemen. In plaats daarvan begon Staijen een eenmansfractie en verloor de Stadspartij een zetel. Beide partijen lieten in maart al weten de situatie niet te zien als zetelroof.

Beide fracties streven ernaar om uiteindelijk met alle lokale partijen in de gemeenteraad gezamenlijk naar buiten te treden. Zowel de Stadspartij als Staijen zijn al aangesloten bij de provinciale partij Groninger Belang. “De Stadspartij 100% voor Groningen is blij met deze mooie gezamenlijke stap vooruit”, zegt Menger. “We kiezen ervoor om een stevig en krachtig lokaal geluid te laten zien en horen. Voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen.”