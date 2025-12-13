Stadspartij en Partij voor het Noorden pleiten voor behoud Stadsstrand en DOT op huidige plek

Foto: Joris van Tweel - DOT Kerstbal 2025

Het Stadsstrand en DOT moeten op hun huidige plek behouden blijven. Met die oproep dienen de fracties van Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen komende woensdag een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De motie slaat een andere toon aan dan de motie die verschillende andere partijen in gaan dienen. “Coalitiepartijen richten zich nog steeds te veel op een onderzoek naar het verplaatsen van DOT”, licht Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden toe. “Wij roepen met onze motie op tot een onderzoek in hoeverre het Stadsstrand én DOT behouden kunnen blijven op de huidige locaties door te bekijken of de geplande woningbouw op een andere plek kan worden gerealiseerd binnen de grenzen van de Healthy Ageing Campus.”

Healthy Ageing Campus

Het terrein aan de Oosterhamrikkade staat al enige tijd ter discussie vanwege de realisatie van de Healthy Ageing Campus. Dit is een langlopend en grootschalig project van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente. De visie is om het gebied de komende vijftien jaar te transformeren tot een groenere, duurzamere en vooral meer open stadsomgeving, gericht op het thema ‘meer gezonde jaren voor iedereen’.

Op dit terrein, dat zich grofweg uitstrekt tussen de Petrus Campersingel, de Oostersingel, het Hanzeplein en het Oosterhamrikkanaal, bevinden zich echter ook DOT en het Stadsstrand, die de afgelopen jaren flink aan populariteit hebben gewonnen. Hoewel oorspronkelijk aangelegd met de afspraak dat ze tijdelijk zouden zijn, zijn ze door de jaren heen uitgegroeid tot een groot succes.

Publieke en architectonische waarde

Omwonenden en bezoekers verzetten zich tegen het verlies van deze unieke, laagdrempelige recreatieve en culturele functie. Zij vrezen dat het gebied plaats zal maken voor grootschalige hoogbouw en dat de huidige wilde natuur vervangen wordt door strak ‘aangeharkt’ groen. De publieke steun is aanzienlijk. Een petitie voor het behoud van DOT is inmiddels 8.300 keer ondertekend. Een petitie voor het behoud van het Stadsstrand is 2.500 keer ondertekend.

Eind vorige maand gaf wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen aan dat DOT waarschijnlijk niet kan blijven. Hoewel de fracties van SP, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA afgelopen week een motie aankondigden om onderzoek te doen naar het behoud van DOT, gaat dit Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen niet ver genoeg.

Van der Laan stelt dat het onderzoek van de coalitie “nog teveel op het verplaatsen van DOT” is gericht. Hij voegt eraan toe: “Zowel DOT als het Stadsstrand hebben de afgelopen elf jaar een bijzondere plek ingenomen. Daar komt bij dat DOT een architectonisch hoogstandje is en moeilijk zonder hoge kosten verplaatst kan worden naar een andere locatie. Bovendien vinden wij dat DOT en het Stadsstrand onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

De motie wordt aanstaande woensdag in de gemeenteraad behandeld.

