Stadspartij 100% voor Groningen presenteert kandidatenlijst voor 2026

Yaneth Menger, lijsttrekker. Foto: ingezonden

Stadspartij 100% voor Groningen heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar vastgesteld. Volgens de partij bestaat de lijst uit een mix van ervaren en nieuwe kandidaten, die sterk geworteld zijn in de wijken en dorpen van de gemeente.

Op de lijst staan zowel bekende namen als nieuwkomers. Zo staat sociaal ondernemer Conny Eldering hoog genoteerd op de tweede plaats en maakt ook de 23-jarige Ruben Klunder zijn opwachting. Lijsttrekker is Yaneth Menger. Lijstduwer voor de partij is Onno Kukler van Kids United.

De partij heeft veel aanmeldingen binnengekregen. De grote interesse, vanuit de stad én de dorpen, maakte de keuze ook lastig. Bram Schmaal, voorzitter van de kandidatencommissie: “We hebben nu een lijst met veel vernieuwing, diversiteit en een sterke vertegenwoordiging uit wijken en dorpen. Dat past bij wie we willen zijn.”

Ook lijsttrekker Yaneth Menger is blij met het lokale karakter van de lijst. “Inwoners vragen steeds vaker: voor wie is de gemeente er eigenlijk? Voor ons is dat het vertrekpunt. Deze lijst bestaat uit mensen die midden in de samenleving staan en elke dag het verschil maken voor Groningers.”

Het verkiezingsprogramma van de Stadspartij wordt op vrijdagavond 9 januari gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie in DOT.

Top tien kandidaten Stadspartij 100% voor Groningen: