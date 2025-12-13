Stadspark Nightrun trekt maximum aantal bezoekers: “Geweldig hoe creatief deelnemers zijn geweest”

Foto: Jelmer Sierksma

De vierde editie van de Stadspark Night Run in het Groningse Stadspark was een uitverkocht succes. Vrijdagavond verschenen 2.600 deelnemers aan de start voor de funrun. Johan Meijer van Golazo Noord-Nederland blikt terug op een logistiek uitdagend, maar geslaagd lichtspektakel.

Johan, hoe bijzonder is de Stadspark Nightrun?

“Ik denk dat het in meerdere facetten een bijzonder hardloopevenement is. Het is de laatste wedstrijd van dit jaar, het is een funrun waarbij het niet gaat om het winnen, en voor ons als organisatie is het een fysiek zwaar evenement. Normaal maken we een route en zorgen we ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Bij dit evenement maken we gebruik van lichtanimaties, muziek en verrassende acts, die allemaal van tevoren opgebouwd en naderhand weer afgebroken moeten worden. Dat betekent dus dat ik druk bezig ben geweest om heel veel meters stroomkabel te trekken. Fantastisch natuurlijk. Dus ja, een heel bijzonder evenement.”

Hoe kijk je terug op de editie van gisteravond?

“We zijn heel tevreden. De start vond plaats om 20.00 uur. De laatste deelnemer kwam binnen rond 20.15 uur. In totaal hadden we zes startwaves waarbij deelnemers de 5 en 10 kilometer konden lopen. De donkere paden van het Stadspark vormden het perfecte decor voor een lichtspektakel. Onderweg werden de lopers verrast door indrukwekkende acts: een felle laser op de Drafbaan, spectaculaire vuuracts en gezellige muziekpunten met dj’s en livebands. De omstandigheden waren ook prima. Het was prachtig weer, weinig wind, al viel er in het begin van de avond wat motregen. De avond is zonder problemen verlopen.”

Hoeveel deelnemers hadden jullie?

“Er zijn 2.600 mensen aan de start verschenen. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar en de 2.600 is ook wel het limiet dat we kunnen hebben. Dat er zoveel mensen op afkwamen heeft denk ik verschillende oorzaken: het heeft met het momentum te maken — er zijn op dit moment niet zoveel mogelijkheden qua hardloopwedstrijden — de sfeer met muziek en lampjes is heel bijzonder. En we waren dit jaar onderdeel van Wintergoud. We zijn opgenomen in het programma en dat heeft zijn vruchten afgeworpen: we waren al drie weken uitverkocht.”

Qua organisatie is het een behoorlijk evenement om cachet te geven…

“Dat klopt. We werken bij het lichtspektakel op de route samen met vaste leveranciers. Wat we heel belangrijk vinden is dat we niet elk jaar hetzelfde willen doen. Er moesten dus gisteren dingen te zien zijn die er bij de voorgaande drie edities niet te zien waren. Die samenwerking verloopt heel goed. En dat geldt ook voor de samenwerking met de bewonersvereniging van de Piccardthof. Zij organiseerden gisteren een kerstmarkt. Daar kwam veel publiek op af, wat ook voor ons betekende dat er veel publiek was. Dat maakt het extra gezellig.”

Gezelligheid langs de route, maar ook deelnemers hadden flink lopen shoppen in hun kledingkast hè?

“Haha, ja, absoluut. Het is een funrun, dus het was behoorlijk carnavalesk. Bij sommige deelnemers dacht ik: waar heb je dat toch vandaan gehaald? Volledig verkleed en met lampjes verschenen ze aan de start. Super leuk. Dit zien we ook terug bij de 4 Mijl, en dus ook bij dit evenement.”

Nu jullie aan de limiet zitten qua aantal deelnemers. Wordt er over nagedacht om dit te vergroten?

“We hebben voor onszelf bedacht om daar over na te denken, maar we moeten het hier nog over hebben. Waar je mee zit is dat het qua plek waar je het organiseert ook moet kunnen. Je zit bijvoorbeeld met de aan- en afvoer op de atletiekbaan; dat moet goed en ordentelijk verlopen. Daarnaast heb je geen mogelijkheden om uit te wijken: je moet op de paden blijven. Grasvelden zijn bijvoorbeeld ondergelopen, waardoor je daar niet op kunt rennen. Dus bij dit evenement is er sprake van belemmeringen hoe je kunt groeien.”

Spelen daarbij de weersomstandigheden ook een rol? Ik bedoel, gisteren was de situatie perfect, maar je kunt ook te maken krijgen met gladheid of sneeuw in december.

“Dat speelt zeker mee. We hebben edities gehad dat we te maken kregen met opvriezende weggedeelten. Dan moet je een zak met strooizout paraat hebben staan. Maar dat geldt ook voor de Nacht van Groningen die we straks in februari organiseren. Ook dan kan het winters zijn. Vaak hebben we qua weer mazzel. Dat er in het weekend voorafgaand zeven centimeter sneeuw ligt, en dat wij een weekend later onder voorjaarsachtige omstandigheden kunnen lopen. Maar eens: je zult goed moeten kijken naar de omstandigheden waarbij je de veiligheid van deelnemers in acht neemt. Stel dat het -18 is, laat je deelnemers dan starten? En welke voorzorgsmaatregelen tref je dan? Dat zijn allemaal dingen die meespelen.”

Maar voor nu hoor ik veel tevredenheid over deze editie…

“Absoluut. Het is goed verlopen, het was een feestje. En voor ons zit het jaar er nu op. Waarbij we nu al uitkijken naar volgend jaar om ook dan weer mooie evenementen neer te gaan zetten.”