Stadjerspas werkt niet meer, ouderwets bonnenboekje vervangt digitale kaart tijdens kerstvakantie

Foto: Erick Bakker

De digitale Stadjerspas werkt sinds donderdag niet meer. Door het faillissement van twee softwarebedrijven kunnen de pasjes en barcodes niet meer worden gescand. Om te zorgen dat de 18.000 gebruikers toch korting kunnen krijgen in de kerstperiode, stuurt de gemeente alle Stadjerspashouders een bonnenboekje.

Dat meldde de gemeente Groningen vorige week in een brief aan de raad. De problemen ontstonden na het faillissement van Groupcard, de leverancier van het Stadjerspassysteem. Een tijdelijke beheerder ging later ook failliet, waardoor technische ondersteuning wegviel. De gemeente is daarom begonnen met een nieuw ‘eigen’ Stadjerspassysteem, waarin de oude Stadjerspas weer gebruikt kan worden. Maar het is niet gelukt om dit systeem voor de kerstvakantie draaiende te krijgen.

Daarom krijgen de laatste inwoners met een Stadjerspas vrijdag of zaterdag een bonnenboekje opgestuurd, waarmee zij onder meer korting kunnen krijgen rond onder meer Wintergoud en Kerstplaza. Ook vaste kortingen, onder meer voor zwemmen, schaatsen in Kardinge en een bibliotheekabonnement, zijn in dit boekje te vinden.

De bonnen zijn geldig tot en met 4 januari 2026. Na de kerstvakantie volgt een overgangsperiode. Vanaf 5 januari kunnen gebruikers hun fysieke pas weer laten zien om korting te krijgen. Aanbieders houden het gebruik bij en geven dat door aan de gemeente. Begin februari moet het nieuwe ‘eigen’ systeem van de gemeente achter de pasjes in de lucht zijn en goed werken.