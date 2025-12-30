Stadjer verkoopt kerststukjes voor Dierenopvangcentrum Groningen

Foto: Aiman Khair bin Samsol Hairi / Getty Images

Mariette uit de Groningse wijk Oosterhoogebrug is een bijzondere actie gestart. De vrouw verkoopt zelfgemaakte kerststukjes, waarvan de opbrengst volledig wordt gedoneerd aan Dierenopvangcentrum Groningen.

Dierenopvang Groningen ontving in het verleden een subsidie van de gemeente, maar vandaag de dag zijn ze volledig aangewezen op donaties. Mariette hoopt de dierenopvang een steuntje in de rug te geven en te lonen voor hun harde werk.

“Mijn liefde voor dieren is een rode draad door mijn leven”, vertelt Mariette, die samen met haar hond Pip in het oosten van de Stad woont. Via haar konijn kwam ze zo’n twintig jaar geleden bij de Groningse opvang terecht. Ze was haar konijn kwijtgeraakt en de vinder had het beestje naar de opvang gebracht.

Om iets terug te doen, verkoopt ze nu voor de tweede keer kerststukjes op Facebook. Dat doet ze niet helemaal alleen: de materialen kreeg ze gedoneerd van de Gamma en de Albert Heijn.