Stadjer moet 12 maanden de cel in voor veroorzaken ongeluk op Friesestraatweg

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 24-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, voor het veroorzaken van een ernstig ongeval op de Friesestraatweg in Groningen. Bij de aanrijding op 20 augustus 2023 raakte een fietser zwaargewond.

De bestuurder van de auto was ten tijde van het ongeluk ‘stevig onder invloed van alcohol’, aldus de rechtbank. Nadat hij in botsing kwam met het slachtoffer, is de Stadjer weggereden met de fiets nog onder zijn auto. Het slachtoffer liet hij zwaargewond achter.

Drie jaar rijontzegging

Uit een verklaring komt naar voren dat het slachtoffer nog dagelijks last heeft van het incident. De fietser liep bij het ongeluk onder andere gebroken ribben en een hersenbloeding op, maar ook de mentale impact is groot geweest.

De rechter benadrukt dat de verdachte geen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag neemt. De verdachte mocht ten tijde van het ongeluk geen auto besturen, omdat zijn rijbewijs was geschorst. Daarnaast heeft hij op geen enkele manier geprobeerd het slachtoffer te helpen na de botsing. Tijdens de eerste drie verhoren bij de politie hield hij vol dat het voertuig gesloten was en dat hij er dus niet in reed.

De rechter heeft de man drie jaar rijontzegging opgelegd, het OM eiste twee jaar. Daarnaast moet de Stadjer zich laten behandelen en meewerken aan drugs- en alcoholcontroles.