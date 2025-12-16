Stadjer (59) komt om bij verkeersongeluk op Eemshavenweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij het zware verkeersongeluk op de Eemshavenweg (N46) bij Huizinge is dinsdagochtend een 59-jarige man uit Groningen om het leven gekomen.

Dat laat de politie dinsdagmiddag weten. Volgens de dienst mocht hulp aan het slachtoffer niet meer baten en is de man ter plaatse overleden aan zijn verwondingen.

Bij het ongeluk, dat rond 8:40 uur plaatsvond, kwam de auto van de Stadjer frontaal in botsing met een vrachtwagen. Het voertuig van het slachtoffer kwam vervolgens in een sloot naast de weg terecht. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval.