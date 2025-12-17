Stadhuis houdt voet bij stuk: blauwe zone bij fysio in Helpman verdwijnt

Foto via Google Maps - Streetview

De blauwe zone bij fysiotherapiepraktijk PCRR aan de Helper Molenstraat gaat toch echt verdwijnen. De praktijk moet volgens het gemeentebestuur kiezen tussen de aanvraag van een maatschappelijke parkeervergunning, een gehandicaptenparkeerplaats, parkeren bij het winkelcentrum of gewoon betalen voor het parkeren naast de praktijk.

Het revalidatiecentrum heeft al sinds 2021 een uitzondering op het reguliere parkeerbeleid aan de Helper Molenstraat. De zone is bedoeld voor cliënten van de praktijk, die soms zeer slecht ter been zijn. Maar met de herinrichting van verschillende straten in Helpman-Noord komt er ‘plotseling’ ook een einde aan de parkeerschijfzone.

De praktijk startte daarom een petitie, die 650 krabbels opleverde. De actie maande de CDA-fractie in de gemeenteraad om op de bres te springen voor de praktijk en vragen te stellen.

Die beantwoordde het college deze woensdag. Volgens het gemeentebestuur is de uitzondering op het parkeerbeleid voor de praktijk niet meer nodig. Zo is er nu een maatschappelijke parkeervergunning waarmee de praktijk specifieke cliënten kan laten parkeren zonder kosten. Daarnaast wijst de gemeente op alternatieven: het Helperplein ligt op 200 meter afstand, waar volgens het college tegen een laag tarief kan worden geparkeerd. Ook zijn er vier gehandicaptenparkeerplaatsen direct bij de praktijk.

Het college laat weten dat het weghalen van de blauwe zone, ook wel bekend als parkeerschijfzone, niet meer past in het huidige parkeer- en mobiliteitsbeleid. Volgens het college is deze slecht handhaafbaar en is er nu een beter alternatief voor de specifieke doelgroep met de maatschappelijke parkeervergunning. Het gemeentebestuur erkent dat dit enige administratieve inzet vraagt van de praktijk, bijvoorbeeld bij het aan- en afmelden van cliënten voor de maatschappelijke parkeervergunning.