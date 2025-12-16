Stad laat Ede Staal als enige Groninger gemeente buiten top-3 van Top 2000, Dire Straits opvallend populair

De Top 2000 stembus. Foto: Jolien Wennekers

Ook in onze gemeente is Bohemian Rhapsody van Queen het populairste nummer in de Top 2000 van 2025. Wat wel opvalt, is dat Stad als enige gemeente in de provincie de Groninger zanger Ede Staal buiten de top drie laat.

Dat blijkt uit cijfers van NPO Radio 2 over het stemgedrag van inwoners per gemeente. De gemeente Groningen zette, na Queen met veertien procent van de stemmen, Hotel California van Eagles (negen procent) op plek twee en rondde het podium af met ‘Fix You’ (acht procent) van Coldplay.

Opvallend is dat Ede Staal met ‘Het Het Nog Nooit Zo Donker West’ niet in de top drie voorkomt. Alle andere gemeenten in de provincie stemden de Groninger zanger in de top drie. In Oldambt, Eemsdelta, Midden-Groningen en Het Hogeland voert het nummer de lokale stemlijst zelfs aan.

Het is ook opvallend dat Dire Straits het in Stad opvallend goed doet. Sultans Of Swing werd door Stadjers naar plek twee in de lijst gestemd en ook Brothers in Arms van de Britse band staat in de top-10. Landelijk bungelen deze nummers net buiten de eerste tien plaatsen. De Dire Straits dringen, samen met Pearl Jam (Black) en Ede Staal, onder meer Stairway To Heaven (Led Zeppelin) en Rollercoaster (Danny Vera) buiten de top tien.

Hieronder vind je de volledige top-10 van de Top 2000 in de gemeente Groningen voor 2025: