Spookrijder rijdt in dichte mist tegen verkeer in op A7, politie dwingt voertuig tot stoppen (video)

Foto: 112 Groningen

Op de A7 tussen Winschoten en Groningen reed op de vroege zaterdagochtend van 20 december een bestelbus tegen de rijrichting in. Meerdere automobilisten konden een frontale botsing op het laatste moment voorkomen. Agenten dwongen het voertuig uiteindelijk tot stoppen.

Rond 07.30 uur belden verschillende weggebruikers de meldkamer. Zij zagen het busje in dichte mist aan de verkeerde kant van de weg rijden. Een vrachtwagenchauffeur reed naast het voertuig, aan de goede kant van de vangrail. Met zwaailichten en lichtsignalen waarschuwde hij tegemoetkomend verkeer. Drie automobilisten wisten net op tijd uit te wijken en voorkwamen zo een botsing. Een vierde automobilist ontsnapte ternauwernood en raakte bij een uitwijkmanoeuvre de buitenspiegel van het busje.

Ruim twintig minuten na de eerste melding dwongen agenten met een videoauto de bestuurder tot stoppen. Daarmee kwam een einde aan de gevaarlijke rit. De politie nam het rijbewijs van de bestuurder in en maakte proces-verbaal op wegens gevaarlijk rijgedrag. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder mogelijk gedesoriënteerd was en dat een medische oorzaak meespeelde. De politie vond geen aanwijzingen voor alcohol- of drugsgebruik.

Het Team Verkeer van de politie Noord-Nederland deelde dinsdagochtend onderstaande beelden van het incident.