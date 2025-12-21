Wintereditie van Speellokaal in EM2

Weet je nog hoe je vroeger even een uurtje helemaal los kon gaan in het speellokaal?

Tussen de hiphopscene van Noordstaat en het stampen van DOPE D.O.D door zijn er twee dagen waarop dat kan. Deze kerstvakantie kan jouw peuter of kleuter zich uitleven in het Speellokaal – de wintereditie van EM2. Mizzemos zorgt voor een fijne voorstelling speciaal voor peuters en kleuters. Daarna is er nog ruimte om even te spelen. Zodat jij een lekker kopje warme koffie of thee kan drinken.

Over de voorstelling:

Rups Rinkel en lieveheersbeestje Saar beleven met het belletje van Rinkel, waarmee ze óveral naartoe kunnen waar ze maar willen, veel avonturen. Vandaag vinden ze hun tuin maar grijs, saai en donker. Het is bijna kerst en ze verlangen naar een winterwonderland.

Zouden ze vinden wat ze zoeken…? In deze liedjestheatervoorstelling met handpoppen neemt Mizzemos je via haar liedjes mee in een winters verhaal over wensen en vinden wat je zoekt waar je het niet verwacht.

De voorstelling is door het eenvoudige decor en de rustige opzet prikkelarm, en geschikt voor kinderen vanaf twee jaar.

Op maandag 22 december kun je in de middag langskomen tussen 12:00 – 17:00. Liever in de ochtend langskomen? Dat kan ook! Dan zien we je graag op dinsdag 23 december tussen 09:00 en 13:00.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Wil je meehelpen om ons programma nog leuker te maken? Klik dan hier voor onze vacatures.