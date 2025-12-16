Speciale school in Haren in actie voor Serious Request: sponsorloop in rolstoel levert 11.614 euro op

Foto: Google Maps

De Prins Johan Frisoschool, de voormalige Mytylschool, in Haren heeft een bedrag van 11.614 euro ingezameld voor 3FM Serious Request. De radiozender komt vanaf donderdag een week lang in actie voor Spieren voor Spieren.

“Wat onze actie zo bijzonder maakt, is dat wij een openbare school zijn voor speciaal onderwijs”, vertelt Marlies Bouwsema. “In onze klassen zitten leerlingen die lichamelijke beperkingen hebben of die te maken hebben met ziektes die nooit meer overgaan. In elke klas kom je ook leerlingen tegen die een spierziekte hebben. Bij een spierziekte laten steeds meer spieren het afweten. Ze kunnen steeds minder. In de kleutergroep komen ze lopend onze school binnen, en als ze hun loopbaan op onze school volbracht hebben, dan verlaten ze de school in een rolstoel.”

Gastles

De school kreeg het goede doel van radiozender 3FM al vroeg in het vizier: “Eén van onze leerlingen tipte ons dat het mogelijk was om bij deze actie een gastles aan te vragen. En zo is eigenlijk het idee geboren om een actiedag te organiseren. Daar hoort ook een actiepagina bij. De afgelopen periode hebben we onze actie daarop bekendgemaakt. Mensen hebben vervolgens de mogelijkheid daarop te doneren en om er een berichtje achter te laten. Onlangs heeft een anoniem persoon 1.000 euro achtergelaten. Daar werden wij heel stil van. Iemand die niet in de schijnwerpers wil staan, die onze actie steunt met 1.000 euro. Fantastisch.”

Dinsdag was de grote actiedag. “Van tevoren dachten we: 2.500 euro is een mooi streefbedrag. Het is misschien wat te hoog ingeschat, maar wie weet. Toen we vanochtend van start gingen, zaten we al op een bedrag van 8.500 euro.” Bouwsema denkt dat te kunnen verklaren: “Ouders en familieleden van onze leerlingen weten wat dit is. Iedere ouder wil graag dat zijn of haar kind gezond opgroeit. Maar dat is niet vanzelfsprekend. In groepsapps is de actie veelvuldig gedeeld. En dat heeft voor mooie donaties gezorgd.”

Karavaan

Op de school vond er dinsdag een sponsorloop plaats. “Het begon met een toespraak van onze oud-leerling Wesley Ferwerda. Hij hield een mooi praatje over het hebben van dromen en het tonen van ambities. Wesley is een heel mooi voorbeeld. Hoe hij volop in het leven staat, dat is prachtig. De sponsorloop die we organiseerden is er niet een zoals je die zou verwachten. We hebben een rondje om de school gemaakt. We hadden deelnemers op gekke fietsjes, die achter een rolstoel aanliepen, deelnemers die met een spalk lopen of die mank zijn en de kleinste kleutertjes zaten in een bolderkar. Uiteindelijk was het een mooie karavaan, die we opgeleukt hebben met muziek. Onze adjunct-directeur speelde de rol van sportverslaggever. En langs de kant verkochten we koffie en allerlei lekkers voor het toegestroomde publiek.”

Uiteindelijk werd er een fors bedrag opgehaald. “Sommige ouders hadden van tevoren een bedrag overgemaakt. Anderen zeiden: ‘Eerst een prestatie neerzetten’. Ik keek vanavond nog even op de website, en daar stond een bedrag van 11.614 euro. Daarmee zijn we één van de best presterende scholen in het land bij deze actie.” De school weet nog niet hoe zij het geldbedrag aan 3FM gaan overhandigen: “Daar moeten we nog even over vergaderen. Wellicht is het leuk om naar Den Bosch te gaan, hoewel dat wel een hele onderneming is. Het is tenslotte volgende week kerstvakantie, maar verschillende ouders hebben al laten weten dat ze wel beschikbaar zijn. Kortom, daar gaan we nog even over nadenken.”

De actiepagina van de school is hier te vinden. Tot kerstavond 24 december is de actiepagina actief en kan er nog gedoneerd worden.