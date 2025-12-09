Snel en makkelijk doneren aan Voedselbank tijdens biertje in de kroeg

Afbeelding via GCC en Google Gemini (AI)

Groningers kunnen deze decembermaand ook tijdens een biertje in de kroeg snel en eenvoudig een donatie doen aan de Voedselbank. Onder de noemer ‘DOE FF SOCIAAL’ verspreiden de Groningen City Club en Baxbier duizenden bierviltjes met een QR-code in horecazaken, winkels en bedrijven.

Bezoekers van cafés en restaurants kunnen met een scan op één van de 65.000 viltjes een klein bedrag doneren aan de Voedselbank Groningen. De campagne loopt de hele maand december en wordt tegelijk met andere winteractiviteiten in de stad gepromoot, zodat zoveel mogelijk mensen de viltjes en QR-codes zien.

Volgens initiatiefnemer en vrijetijdsmakelaar Gezinus Winters is het motto eenvoudig: “Als je een rondje geeft voor je vrienden, geef je toch net zo makkelijk een klein rondje voor een ander? Kleine moeite, groot gebaar: dat is hoe we het hier doen.” Voedselbank-voorzitter Elly Pastoor is het daar helemaal mee eens: “We zien dat steeds meer mensen in de knel komen. Dan doet zo’n simpele actie ineens heel veel. Eén euro kan al helpen. Het is prachtig om te zien hoe de Groningse horeca meedenkt.”