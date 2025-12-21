Slochterdiep bij Lageland tijdelijk dicht door werkzaamheden

Foto via Google Maps - Streetview

Het Slochterdiep bij het buurtschap Lageland wordt in januari en april tijdelijk afgesloten voor autoverkeer.

De weg gaat dicht omdat er een tijdelijke leidingsbrug wordt gebouwd en later weer wordt weggehaald. De afsluiting heeft te maken met werkzaamheden voor de bouw van een nieuw hoogspanningsstation. Voor de bouw van de tijdelijke leidingsbrug worden kranen op de rijbaan geplaatst. Daardoor is er geen ruimte voor auto’s.

Van maandag 12 januari om 07.00 uur tot en met vrijdag 16 januari om 17.00 uur is het Slochterdiep volledig afgesloten voor auto’s tussen huisnummer 17 en 21. Daarna, van vrijdag 16 januari om 17.00 uur tot dinsdag 28 april om 07.00 uur, geldt er een halve rijbaanafzetting. Auto’s kunnen dan om de beurt langs het werk rijden met een om-en-omregeling.

Bij het weghalen van de tijdelijke leidingsbrug wordt de weg opnieuw volledig afgesloten. Dat gebeurt van dinsdag 28 april om 07.00 uur tot vrijdag 1 mei om 17.00 uur.

Fietsers kunnen tijdens alle werkzaamheden gebruik blijven maken van het Slochterdiep.