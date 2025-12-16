Schipper aanvaring Dorkwerderbrug voer te snel

Foto: Judith Hovius

De schipper van het binnenvaartschip die vorige maand de Dorkwerderbrug ramde voerde te snel. Dat blijkt uit onderzoek van de landelijke politie, zo meldt het Dagblad van het Noorden dinsdag.

Na de aanvaring op vrijdag 7 november heeft de politie onderzoek gedaan naar de toedracht. De aanvaring vond plaats onder mistige omstandigheden en veroorzaakte aanzienlijke schade aan het brugdek van de Dorkwerderbrug.

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de schipper te hard en onveilig heeft gevaren. De bevindingen zijn doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM). Het OM zal nu bepalen of de schipper vervolgd gaat worden voor de aanvaring.

Herstel duurt nog weken

Het herstel van de brug zal zeker nog enkele weken in beslag nemen. Rijkswaterstaat heeft eind november bij een inspectie schade geconstateerd aan de staalkabels van het bewegingswerk; dit is het systeem dat de brug veilig omhoog en omlaag laat bewegen.

Rijkswaterstaat wacht momenteel op de levering van de nieuwe staalkabels om de reparaties te kunnen voltooien.