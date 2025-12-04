Schildersbuurt houdt lichtjeswandeling

Foto: google maps

WIJ Groningen organiseert komende woensdag 10 december een lichtjeswandeling in de Schilderswijk. De deelnemers ontdekken tijdens de wandeling verrassende vormen van creativiteit.

De buurt wordt woensdagavond voor de derde keer omgetoverd tot een feestelijke route van zo’n twee kilometer. De wandelaars kunnen onderweg genieten van een beker warme chocolademelk of een glas glühwein. Buurtbewoners wordt verzocht hun tuin of ramen extra feestelijk te verlichten.

De wandeling wordt mede georganiseerd door een groot aantal vrijwilligers en organisaties uit de wijk. Het gaat onder meer om bewoners, winkeliers, studenten, kinderdagverblijven en verenigingen. WIJ Groningen wil hiermee de sociale samenhang versterken en de betrokkenheid en creativiteit van de buurt zichtbaar maken.

De lichtjeswandeling duurt van 17.00 tot 19.00 uur en kan vanaf elk punt op de route begonnen worden.