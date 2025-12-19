Schepen, lampjes, markt, muziek en kunst: achttiende editie WinterWelVaart van start

Foto: Rieks Oijnhausen

De achttiende editie van WinterWelVaart is vrijdagmiddag officieel begonnen. Het et driedaagse festival met brengt zoals vanouds de achttien sfeervol verlichte, historische schepen aan de kades van het Hoge, Lage en Kleine der A en de Pottebakkersrijge. Daarnaast zijn er muziek, theater, poëzie, film en creatieve workshops.

Wethouder Mirjam Wijnja opende het driedaagse winterfestival rond 16.45 uur op het dek van De Mars, een van de historische schepen aan de Hoge der A. De opening werd muzikaal omlijst door studenten van het Prins Claus Conservatorium.

Kort daarna gingen de achttien sfeervol verlichte schepen open voor publiek. Langs de Hoge, Lage en Kleine der A en de Pottebakkersrijge is het hele weekend van alles te doen op en rond het water. De eerste festivaldag staat vol muziek, theater en andere activiteiten. Op en bij verschillende schepen zijn optredens van onder meer Moonloops, Joost Dijkema, Ergens Goed Voor, Anne Jan Toonstra, Sâlt, Marieke Schenk, Plan B en Desmond & Suzie Ann. Ook zijn er volksverhalenliedjes van Silvia Fledderus te horen.

Op het podium aan de Akerkstraat treedt ‘Jorden zingt Liedjes’ op. In de Akerk is een wintergospelconcert van G-Roots. In het A-theater zijn optredens van onder andere Robert Weston, Nastasía, Nina Bailey en Màvcase. Bij Dorothy’s Dragbar kunnen bezoekers zelf meezingen tijdens de Dragqueen Christmas Karaoke.

Drie dagen winterfeest in de hele binnenstad

Ook de rest van het weekend zijn de achttien historische en sfeervol verlichte schepen toegankelijk voor bezoekers. Aan boord zijn optredens met muziek, theater, verhalen, poëzie en film. Kinderen kunnen op alle drie de festivaldagen meedoen aan creatieve workshops en activiteiten zoals mastklimmen op de Jantje en in het Museumcafé. Het Pomphuis, Pakhuis Libau, Dorothy’s Drag Bar, het A-Theater en de Akerk zijn lezingen, theater en muziek. Ook tonen meer dan vijftig kunstenaars hun werk op verschillende locaties in het A-Kwartier in de Kunstroute.

WinterWelVaart wordt dit jaar voor het eerst gekoppeld aan Wintergoud, de kerstmarkt van Groningen. De marktroute loopt over de Hoge der A, Turftorenstraat, Kromme Elleboog, Zwanestraat, Grote Markt, Vismarkt en Brugstraat. De 175 kramen vormen daarmee één grote kerstmarkt.

WinterWelVaart is gratis toegankelijk. Het volledige programma is te vinden op winterwelvaart.nl.

OOG op Westerhaven WinterWonderLand: plaatjes voor donaties

Ook de Westerhaven wordt dit jaar betrokken bij de activiteiten rond Winterwelvaart. Bezoekers kunnen op Westerhaven WinterWonderLand genieten van muziek, circusoptredens en winterse lekkernijen. Daarnaast wordt er geld ingezameld voor Quiet Groningen, een stichting die mensen in armoede met bedrijven en particulieren in de regio verbindt.

OOG maakt de komende dagen radio vanaf de Westerhaven, onder meer om Quiet Groningen te ondersteunen. Meer informatie daarover, waaronder het aanvragen van een plaat voor een donatie, vind je hier.