Schepen, lampjes, markt, muziek en kunst: achttiende editie WinterWelVaart gaat komende vrijdag van start

De achttiende editie van WinterWelVaart komt er weer aan. Aanstaande vrijdag begint het driedaagse festival met zoals vanouds de achttien sfeervol verlichte, historische schepen aan de kades van het Hoge, Lage en Kleine der A en de Pottebakkersrijge met muziek, theater, poëzie, film en creatieve workshops.

Aan de kades ligt al een aantal historische schepen klaar voor het festival. Komende woensdag en donderdag komt de rest aan bij de Pottebakkersrijge en het Hoge, Lage en Kleine der A.

Het festival wordt vrijdagavond rond 16.45 uur officieel geopend door wijkwethouder Mirjam Wijnja op het schip De Mars aan de Hoge der A. Studenten van het Prins Claus Conservatorium verzorgen de muzikale begeleiding van het openingsmoment. Daarna zijn achttien historische en sfeervol verlichte schepen toegankelijk voor bezoekers. Aan boord zijn optredens met muziek, theater, verhalen, poëzie en film.

Kinderen kunnen op alle drie de festivaldagen meedoen aan creatieve workshops en activiteiten zoals mastklimmen op de Jantje en in het Museumcafé. Het Pomphuis, Pakhuis Libau, Dorothy’s Drag Bar, het A-Theater en de Akerk zijn lezingen, theater en muziek. Ook tonen meer dan vijftig kunstenaars hun werk op verschillende locaties in het A-Kwartier in de Kunstroute.

WinterWelvaart gekoppeld aan Wintergoud

WinterWelVaart wordt dit jaar voor het eerst gekoppeld aan Wintergoud, de kerstmarkt van Groningen. De marktroute loopt over de Hoge der A, Turftorenstraat, Kromme Elleboog, Zwanestraat, Grote Markt, Vismarkt en Brugstraat. De 175 kramen vormen daarmee één grote kerstmarkt.

Ook de Westerhaven wordt dit jaar betrokken bij de activiteiten rond Winterwelvaart. Bezoekers kunnen hier genieten van muziek, circusoptredens en winterse lekkernijen. Daarnaast wordt er geld ingezameld voor Quiet Groningen, een stichting die mensen in armoede met bedrijven en particulieren in de regio verbindt.

WinterWelVaart is gratis toegankelijk. Het volledige programma is te vinden op winterwelvaart.nl.