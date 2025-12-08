Schaatser Jenning de Boo uitgeroepen tot Groninger Sporter van het Jaar

Winnaars op het podium (foto: Sam Sitepu)

Jenning is de Boo is maandagavond uitgeroepen tot Groninger Sporter van het Jaar tijdens het Sportgala Groningen. De 21-jarige schaatser ontving de prijs in Martiniplaza.

Jenning de Boo pakte dit jaar goud bij de WK afstanden op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. Daarnaast won hij goud bij zowel de EK als de NK sprint. Ook op het NK afstanden was De Boo de beste op de 500 en 1000 meter.

De andere twee genomineerden in deze categorie waren discuswerpster Jorinde van Klinken, die als eerste Nederlandse vrouw een WK-medaille behaalde, en zevenkampster Sofie Dokter, die dit jaar tweede werd bij het EK indoor en de zesde plek behaalde bij het WK atletiek.

Donar onder de 19 geroemd tot sportploeg van het jaar

De basketballers van Donar onder 19 zijn verkozen tot sportploeg van het jaar. Het team kroonde zich dit jaar tot landskampioen. Andere genomineerden waren Noord Nederlandse Golf & Country Club dames 1 en Judoteam Groningen mixteam senioren.

Roeister Marg van der Wal wint talentprijs

De prijs voor sporttalent van het jaar ging naar Marg van der Wal uit de Stad. De Groningse roeide voorheen bij De Hunze en Gyas, maar studeert en roeit nu in de Verenigde Staten. De sportster won afgelopen zomer goud op het WK onder 23 jaar samen met haar ploeggenoot Ilva Boone. In eerdere jaren viel ze ook al in de prijzen. In 2024 won ze met haar ploeg de Amerikaanse NCCA-kampioenschappen. In 2021 won ze al het NK klein, het jaarlijkse kampioenschap voor één- en tweepersoonsboten.

De andere genomineerden waren wielrenster Roos Müller, die dit jaar tweede werd op het NK tijdrijden, en voetballer Luciano Valencia die in 2025 een topjaar had met een transfer van FC Groningen naar Feyenoord en een plek in de selectie van Oranje.

Para-menner Jacques Poppen ontvangt prijs aangepaste sporters

Bij de aangepaste sporters ging de prijs naar Jacques Poppen uit Froombosch (Midden-Groningen). De para-renner werd afgelopen jaar voor de vierde keer wereldkampioen para-mennen. Bij deze sport voor mensen met een fysieke beperking, zit de sporter in een soort koets achter het paard. Er zijn verschillende wedstrijdvormen, waaronder dressuur, vaardigheid en de minimarathon.

De andere genomineerden waren handbiker Thijn Buigholt, die dit jaar brons won op het NK, en para-kanoër Marjolein Uitham die goud won op het NK Para kanosprint en zilver op het NK langebaan.

Breedtesportprijs naar sportcentrum Zempo

De breedtesportprijs, twee jaar geleden geïntroduceerd, ging naar sportcentrum Zempo uit de gemeente Pekela. Zempo begon als judovereniging en is ondertussen uitgegroeid tot een sportcentrum met ruim 650 leden een uitgebreid vitaliteitsprogramma en bijna gratis judolessen. Het centrum heeft daarnaast het laagste lidmaatschapstarief van Nederland.

Voor de gemeente Groningen was Stadspark Parkrun genomineerd.