Schaakteam uit Stad wint NK met uitzonderlijk jonge selectie

Bram, Theo, Pranav en Ghilon met de gewonnen clubtrofee, schaakklok en gouden medailles - Foto via SG Staunton

Het C-team van de Groninger schaakvereniging SG Staunton heeft afgelopen zaterdag het Nederlands kampioenschap in de ‘Meesterklasse C’ gewonnen, bedoeld voor jeugdspelers tot en met 14 jaar. Het team viel op door de jonge leeftijd van de spelers, met drie van de vijf spelers die nog maar 11 jaar oud zijn.

Bram, Ghilon, Theo, Pranav en Daan behaalden na 8 ronden met klassieke bedenktijd drie matchpunten meer dan de nummers 2 en 3. Dat betekende een afgetekende overwinning in de categorie voor kinderen geboren in 2011 of later tijdens een spannend toernooi, gespeeld over vier zaterdagen.

Volgens SG Staunton is de winst van het vijftal een opmerkelijke prestatie: “Zeker voor een team uit een relatief dunbevolkte regio. Het is extra bijzonder omdat Staunton met een zeer jong team speelde, met twee 14-jarigen en drie 11-jarigen.”

Het succes is volgens Staunton mede te danken aan de sterke schaakcultuur in Helpman. Basisscholen GSV en Haydnschool zijn al jaren hofleveranciers van jeugdspelers en de GSV werd eerder dit jaar zelfs Nederlands kampioen basisscholenschaak: “Deze titel toont wat er mogelijk is als scholen, club en kinderen elkaar versterken”, schrijft Staunton. “Onze spelers zijn jong, gedreven en leren elke week bij. We zijn ongelooflijk trots.”