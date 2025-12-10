Rustig weer met af en toe zon tot en met weekend, kans op klein spatje regen op vrijdag

Foto: Joris van Tweel

Op een klein spatje lichte regen op vrijdag na, heeft Groningen hoogstwaarschijnlijk een paar rustige dagen als het om het weer gaat. Wolkenvelden laten ruimte voor wat zon bij een temperatuur die rond de 9 graden schommelt.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er af en toe zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 10 graden bij een matige wind uit het zuidwesten.

Vrijdag vormt een korte onderbreking in het weerbeeld. Met veel bewolking zou er ’s middags een spatje lichte regen kunnen vallen. Het wordt 9 graden bij een zwakke of matige zuidelijke wind.

De eerste dag van het weekend blijft het droog en is er af en toe zon. Het wordt 9 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind. Zondag zijn de veranderingen klein.

Voor het weer na het weekend? Kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow.