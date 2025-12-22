RUN & Dip bij Kardinge: Zes kilometer hardlopen, drie keer de Kardingerbult op en daarna een nieuwjaarsduik:

Foto via Sport050

Drie keer de Kardingerbult op, zes kilometer hardlopen en daarna een Nieuwjaarsduik? Op 1 januari kan het tijdens de eerste editie van de RUN & Dip.

Tijdens de recreatieve run lopen deelnemers maximaal drie rondes van tweeduizend meter, inclusief de Kardingerbult. De échte bikkels gaan daarna ‘dippen’ door een Nieuwjaarsduik te nemen in het Zilvermeer.

Het evenement is opgezet door de organisatoren van de KardingeRun, dit keer als loop zonder wedstrijdelement en zonder de normale obstakels van de Kardingerun. Het draait volgens de organisatie vooral om bewegen, gezondheid en plezier. “Ditmaal is ‘de dip’ het obstakel dat ervoor zorgt dat je uit je comfortzone gaat”, schrijft de organisatie. “Maar de Dip is optioneel, net als de Run. Je kunt dus alleen rennen, alleen dippen of rennen en dippen.”

Iedereen vanaf twaalf jaar mag alleen meedoen, jongere kinderen mogen de Run & Dip proberen onder begeleiding van een volwassene. Na de run of de duik staat op de deelnemers een gratis kopje koffie, thee of warme chocolademelk te wachten. Inschrijven kan hier. Handdoeken, een muts en droge kleding moeten deelnemers zelf meenemen.