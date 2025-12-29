Ruim helft Groningse huisartsen heeft gedeeltelijke of volledige patiëntenstop

Foto: Cottonbro Studio via Pexels

In de provincie Groningen heeft ruim de helft (50,9 procent) van alle huisartsenpraktijken een gedeeltelijke of zelfs volledige patiëntenstop, zo blijkt uit onderzoek van verzekeringsvergelijker Independer onder 1.521 Nederlandse huisartsenpraktijken.

Bijna de helft (38,6 procent) van alle ondervraagde huisartsenpraktijken in de provincie Groningen accepteert momenteel alleen nieuwe patiënten bij bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, gezinshereniging, samenwonen of uit een bepaald postcodegebied. 12,3 procent van alle Groningse huisartsen maakt helemaal geen uitzonderingen: zij hebben een volledige patiëntenstop.

De cijfers voor Groningen lijken al behoorlijk zorgwekkend, maar vergeleken met andere regio’s in Nederland valt de druk op huisartsen nog mee. Landelijk kiest 2 op de 3 huisartsenpraktijken voor een gedeeltelijke of zelfs volledige patiëntenstop. Een kwart daarvan (24,1 procent) neemt helemaal geen nieuwe patiënten aan. In Overijssel is het probleem het grootst (76,2 procent met enige vorm van patiëntenstop). Ook in Noord-Holland (75,1 procent) en Zuid-Holland (72,5 procent) is het probleem groot. Stedelijke gebieden hebben het meeste last van druk op huisartsen.