Ruim een miljoen euro subsidie voor aanpak medicijnresten in water

Het project ‘Noord-Nederland koploper in het verminderen van medicijnresten in water’ van de stichting Technologiecentrum Noord-Nederland krijgt 1,17 miljoen euro vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dat is dinsdag door de provincie Groningen bekendgemaakt. Samen met Drenthe geven de provincies het initiatief een cofinancieringsbijdrage van 118.000 euro ter ondersteuning.

Medicijnresten in grond- en oppervlaktewater vormen een groeiend probleem. Door vergrijzing en klimaatverandering neemt het medicijngebruik toe, wat leidt tot een stijgende belasting van het watersysteem. Wanneer er niet wordt ingegrepen, dreigt een toename van milieuvervuilende stoffen en antibioticaresistentie. Noord-Nederland wil met innovatieve oplossingen deze trend proberen te keren.

Bij het gebruik van medicijnen komen de resten daarvan via urine en ontlasting in het riool en daarna in sloten en rivieren terecht. Jaarlijks gaat het om meer dan 190.000 kilogram. Dat is slecht voor het waterleven en heeft invloed op de bereiding van drinkwater. Pijnstillers beschadigen bijvoorbeeld het weefsel van vissen, en resten van anticonceptiemiddelen kunnen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen.

In de stichting werken twaalf partijen samen, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, het Martini Ziekenhuis en waterschap Noorderzijlvest. De aanpak is ketenbreed: van farmaceutische ontwikkeling en voorschrijfgedrag tot waterzuivering en monitoring. Door samenwerking tussen MKB-bedrijven, kennisinstellingen, zorginstellingen en overheden worden concrete innovaties en businesscases ontwikkeld. Inmiddels heeft dit ook al resultaat gebracht. Zo heeft het Martini Ziekenhuis samen met het netwerk een filtertoilet geïnstalleerd waarmee medicijnresten uit het water gefilterd kunnen worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. Het draagt bij aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en sluit aan bij Europese duurzaamheidsdoelstellingen en de transitie naar een circulaire economie. Naast ecologische winst biedt het ook economische kansen: naar verwachting ontstaan 75 nieuwe arbeidsplaatsen en worden minimaal 30 bedrijven ondersteund. De ontwikkelde oplossingen kunnen bovendien (inter)nationaal worden toegepast.