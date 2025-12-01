RUG zoekt Groningse mannen voor onderzoek naar suïcidepreventie

Foto via 113 Zelfmoord Preventie

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken en achtergronden van suïcidaal gedrag onder mannen tussen de 18 en 30 jaar. Voor dit onderzoek zoeken ze nog naar mannen in deze leeftijdsgroep die ooit geprobeerd hebben zichzelf van het leven te beroven.

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de totstandkoming van een suïcidepoging. Welke problemen kunnen leiden tot een zelfmoordpoging en wat maakt dat sommige mannen meerdere pogingen ondernemen? Door deze vragen te beantwoorden, hopen de onderzoekers bij te kunnen dragen aan zelfmoordpreventie.

Meedoen

Voor het onderzoek zoekt de universiteit mannen die niet langer dan vijf jaar geleden een zelfmoordpoging hebben gedaan of daar voorbereidingen voor hebben getroffen. Om zoveel mogelijk jongemannen te vinden, doen de onderzoekers een beroep op instanties die te maken hebben met de doelgroep.

Kijk voor meer informatie over het onderzoek en de mogelijkheden tot deelname op de website van de RUG.

Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl