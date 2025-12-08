RUG daalt drie plekjes op ranking duurzaamste universiteiten

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Voor het eerst in vijf jaar heeft de Rijksuniversiteit Groningen geen plekje kunnen bemachtigen in de top vijf van de UI GreenMetric Ranking. De RUG eindigde dit jaar op de zesde plek.

Er namen dit jaar 1745 universiteiten uit 105 verschillende landen deel aan de ranking. De RUG scoorde 9525 punten en behaalden daarmee een hogere score dan vorig jaar. Toch zakte de universiteit drie plekken. Volgens de universiteit zijn daar twee oorzaken voor.

Zo is de CO₂-footprint van de universiteit toegenomen, doordat er minder groene stroom wordt ingekocht dan voorheen. Daarnaast deden andere universiteiten het dit jaar beter op het onderdeel ‘Setting & Infrastructure’, wat gaat over de inrichting en duurzaamheid van de universiteitsterreinen.

UI GreenMetric Ranking

De UI GreenMetric Ranking is in 2010 opgezet door Universitas Indonesia om aandacht te vragen voor duurzaamheid in het beleid en de activiteiten van universiteiten. De ranking beoordeelt instellingen op basis van cijfers over onder meer energiegebruik, afvalverwerking, infrastructuur en onderwijs.