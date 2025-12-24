RTV Noord haalt ruim 72.000 euro op voor stichting Lutje Geluk

Foto: 112 Groningen

RTV Noord heeft met een inzamelactie voor stichting Lutje Geluk in totaal 72.009,91 euro opgehaald. Dat werd woensdagmiddag bekendgemaakt tijdens een live-uitzending van de regionale omroep op de Grote Markt. Het geld is bedoeld voor gezinnen met kinderen die in armoede leven.

In de winterse sferen van Wintergoud overhandigde RTV Noord-directeur Nina Nomden de cheque aan Minke Haveman van stichting Lutje Geluk.

De actie begon op 1 december. De aftrap was de lancering van Band Ede. In dit project zongen 39 Groninger artiesten samen het lied Het het nog nooit zo donker west van Ede Staal. In de weken daarna kwamen er donaties binnen uit de hele provincie. Mensen konden geld geven door onder meer muzieknummers aan te vragen tijdens uitzendingen van de omroep. Ook de actie Lutje Klusjes leverde veel geld op, waarin verslaggevers van RTV Noord door de provincie trokken om klusjes te doen voor inwoners.

Het geld gaat naar de stichting Lutje Geluk, die gezinnen in Groningen helpt die weinig te besteden hebben. Met het bedrag kan de stichting kerstcadeaus kopen voor arme gezinnen en uitjes organiseren. Een groot deel van het geld is al uitgegeven, zodat gezinnen nog vóór kerst geholpen konden worden.