Rouwen en vieren in de kas op Wintergoud: “Kaarsje aansteken om tijdens kerstperiode iemand te herdenken”

Op het Waagplein wordt zaterdag om 17.00 uur een speciale kas geopend waar tijdens de kerstperiode een kaarsje aangestoken kan worden om iemand te herdenken. De kas maakt onderdeel uit van het programma Wintergoud.

Kerstmis is niet voor iedereen een leuke en gezellige periode. “Het verlies van een dierbare voelt tijdens de feestdagen vaak extra zwaar”, laat de stichting Rouwen en Vieren Groningen weten. “Juist in deze periode missen mensen ruimte om te kunnen rouwen. Op 24 plekken in Nederland verschijnen er vanaf half december speciale kassen waar men stil kan staan bij rouw, verdriet en verlies. Maar behalve rouwen kan er ook gevierd worden. Want waar rouw is, is ook liefde.”

Voor het eerst zal een kas op het Waagplein te vinden zijn. “Nieuwsgierige bezoekers zagen de afgelopen dagen al hoe de kas werd opgebouwd en vervolgens ingericht werd. Medewerkers van een tuincentrum kwamen donderdag langs om de buitenruimte aan te kleden. Het resultaat mag er zijn: in het hart van de stad en in het feestgedruis van Winterstad een publieke ruimte waar gerouwd kan worden.”

De kas is toegankelijk tot en met 28 december. Daar kan men tussen 11.00 en 20.00 uur een kaarsje aansteken, of een tekst op een lint schrijven om in een kerstboom of aan een speciaal rek te hangen.

De stichting geeft aan dat iedereen welkom is. “Rouw kent geen rangen en standen. Rouw om een stukgelopen huwelijk kan net zo veel pijn geven als het verlies van een dierbare of een huisdier. Vrijwilligers zullen in de kas aanwezig zijn voor wie dat nodig heeft.” De stichting is blij dat er nu ook een kas in Groningen staat. “De eerste tijd na een groot verlies zijn er vaak nog wel mensen die vragen hoe het gaat of wat hulp aanbieden. Maar daarna ben je vaak alleen met je verdriet. Juist tijdens de feestdagen kan dit extra zwaar zijn.”