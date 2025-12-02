Rotonde moet gevaarlijke kruising Antwerpenweg–Duinkerkenstraat veiliger maken

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De provincie stelt een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor de vervanging van de kruising tussen de Antwerpenweg en de Duinkerkenstraat door een rotonde. Die moet fietsers en voetgangers veiliger laten oversteken en het verkeer beter laten doorstromen.

De nieuwe inrichting vervangt het huidige kruispunt op het industrieterrein aan de oostkant van de stad. Het huidige kruispunt staat bekend als onveilig: er ontstaan regelmatig ongelukken tussen fietsers en automobilisten. Wanneer de werkzaamheden plaatsvinden is nog niet bekend, maar de nieuwe rotonde moet er uiterlijk in 2030 liggen.

De gemeente Groningen krijgt daarmee het leeuwendeel van de twee miljoen euro die het provinciebestuur in de provincie beschikbaar stelt om projecten op het gebied van verkeersveiligheid te ondersteunen. De subsidie is bedoeld voor in totaal tien projecten in de provincie. Met het geld kunnen gemeenten maatregelen nemen zoals het verlagen van de maximumsnelheid op gemeentelijke wegen van 50 naar 30 km/uur, duidelijke rijstroken voor fietsers en andere snelheidsremmende ingrepen. De provincie vergoedt met het geld maximaal vijftig procent van de kosten per project.