Rijkswaterstaat blijft bij uitblijven tijdelijk alternatief Gerrit Krolbrug, maar wil omfietsen wel zo veilig mogelijk maken

Waar in Den Haag komende dinsdag 18.000 handtekeningen worden aangeboden om alsnog een tijdelijke oversteek af te dwingen, richt Rijkswaterstaat zich nu al volledig op het veilig maken van de zes extra kilometers die fietsers en voetgangers vanaf eind volgend jaar moeten afleggen tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug.

Zes kilometer omfietsen of lopen ‘sociaal- en verkeersveilig’ maken

Rijkswaterstaat houdt zich bij haar standpunt: uit uitvoerig onderzoek blijkt dat een alternatieve verbinding (waaronder de Busbaanbrug) voor fietsers en voetgangers niet haalbaar is tijdens de bouw van de nieuwe brug. Men moet via de Noordzeebrug of Oostersluis omrijden. Ook Rijkswaterstaat erkent de hausse aan reacties over omfietstijd, problemen voor voetgangers en mindervaliden, en de sociale en verkeersveiligheid op de omleidingsroutes.

Volgens Rijkswaterstaat werkt het, samen met de gemeente, aan een plan met maatregelen voor de verbetering van sociale veiligheid en verkeersveiligheid op omleidingsroutes. Daarover praat Rijkswaterstaat, naar eigen zeggen, onder meer met basisscholen, bewonersorganisaties, de Werkgroep Toegankelijk Groningen, de Fietsersbond en een sociaal veiligheidsdeskundige om knelpunten op de omleidingsroutes op te lossen.

“Ook kijken we samen hoe we kwetsbare groepen kunnen helpen, omdat zij extra last kunnen krijgen van het wegvallen van de brug,” schrijft Rijkswaterstaat maandag. “Samen met een sociaal veiligheidsdeskundige fietsen we de omleidingsroutes op meerdere momenten van de dag. We kijken welke plekken sociaal onveilig voelen op de omleidingsroutes. Daarna stellen we maatregelen op. (…) Afgelopen voorjaar hebben we samen met het (bewoners)Platform Gerrit Krolbrug onderzocht waar de verkeersknelpunten op de omleidingsroutes zitten. We hebben samen een ronde over de routes gemaakt en gekeken naar voorrangssituaties, kruispunten, verkeerslichten en oversteekplaatsen.”

Dat alles moet tot een plan leiden waarmee zowel de veiligheid voor het verkeer als de sociale veiligheid wordt gewaarborgd tijdens de bouw van de nieuwe brug, aldus Rijkswaterstaat. “In de komende maanden werken we de maatregelen verder uit om de verkeersveiligheid en sociale veiligheid te verbeteren. We blijven hierover in gesprek met scholen, ondernemers en omwonenden, zodat we samen tot concrete oplossingen komen. Zo zorgen we ervoor dat de omleidingsroutes verbeterd zijn voordat de bouw begint, zodat iedereen veilig op weg kan.”

Petitie naar Tweede Kamer voor tijdelijk alternatief voor fietsers en voetgangers

Hoewel er gesprekken zijn tussen Rijkswaterstaat en het Platform Gerrit Krolbrug over optimalisatie van de omleidingsroutes, zien de organisaties achter het platform (bewonersorganisaties, de Werkgroep Toegankelijk Groningen en de Fietsersbond) toch liever dat er een ander voorstel op tafel komt: een tijdelijke vervanger voor de Gerrit Krolbrug.

Waar Rijkswaterstaat stelt dat een tijdelijke overspanning onhaalbaar is, staan de Fietsersbond en het Platform Gerrit Krolbrug dinsdag met hun petitie in Den Haag om de 18.000 handtekeningen aan te bieden aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Naast de zes bewonersorganisaties doen ook scholen, sportclubs, bedrijven en andere organisaties mee.

De huidige noodbrug wordt in 2027 weggehaald wanneer de bouw van de nieuwe brug begint. Minister Harbers heeft aangegeven dat hij geen geld heeft gereserveerd voor een tijdelijke, veilige oversteek. Daardoor dreigt een situatie waarin zestien duizend fietsers en vierduizend wandelaars drie jaar lang zes kilometer moeten omrijden om het Van Starkenborghkanaal over te steken.

Voor al deze groepen betekent omrijden extra tijd en extra hindernissen, stellen het Platform Gerrit Krolbrug en de Fietsersbond. De Fietsersbond en het platform hopen dat de Kamer de minister alsnog dwingt om een veilige en directe oversteek te regelen voor de periode dat de nieuwe brug wordt gebouwd.

Praten met Rijkswaterstaat

Wie mee wil denken met Rijkswaterstaat over het verbeteren van de omleidingsroutes, kan hier contact opnemen. Rijkswaterstaat gaat volgende week ook de straat op om input op te halen. Op woensdag 17 december staat de dienst van 13.00 – 16.00 uur bij de Gerrit Krolbrug aan de stadszijde (hoek Korreweg/Antillenstraat) met koffie, thee, warme chocolademelk en Groninger koek. Daar kunnen inwoners fysiek in gesprek gaan over de omleidingsroutes en vragen of zorgen delen.