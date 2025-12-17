Rijkswaterstaat praat met voorbijgangers over omleidingsroutes Gerrit Krolbrug

Foto: Rieks Oijnhausen

Medewerkers van Rijkswaterstaat stonden woensdagmiddag op de hoek van de Korreweg en de Antillenstraat om met voorbijgangers te praten over de herbouw van de Gerrit Krolbrug en de bijbehorende omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers.

Onder het genot van koffie, thee, warme chocolademelk en Groninger koek kregen voorbijgangers en bezoekers informatie van Rijkswaterstaat over de zes kilometer lange omleidingsroutes. Die zullen fietsers en voetgangers vanaf 2027 drie jaar lang moeten afleggen om het Van Starkenborghkanaal over te steken.

De huidige noodbrug met hellingbanen wordt in 2027 weggehaald bij de oude Gerrit Krolbrug, wanneer de bouw van de nieuwe brug begint. De omleidingsroutes die Rijkswaterstaat voor ogen heeft, worden door een grote groep gebruikers niet gezien als volwaardig alternatief. Het Platform Gerrit Krolbrug en de Fietsersbond vrezen onder meer de lange extra reistijd en extra hindernissen als grote obstakels. Vorige week werden in Den Haag nog 18.000 handtekeningen aangeboden aan een delegatie van de Tweede Kamer om alsnog een tijdelijke oversteek af te dwingen.

Tegelijk richt Rijkswaterstaat zich nu volledig op het veilig maken van de zes extra kilometers die fietsers en voetgangers vanaf eind volgend jaar moeten afleggen tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Rijkswaterstaat vindt dat uit uitvoerig onderzoek blijkt dat een alternatieve verbinding (waaronder de Busbaanbrug) voor fietsers en voetgangers niet haalbaar is tijdens de bouw van de nieuwe brug. Men moet via de Noordzeebrug of Oostersluis omrijden.

Rijkswaterstaat werkt nu wel, samen met de gemeente, aan een plan met maatregelen voor de verbetering van sociale veiligheid en verkeersveiligheid op omleidingsroutes. De reacties van de voorbijgangers die woensdagmiddag stopten voor een gesprek, worden daarin meegenomen. In de komende maanden worden de maatregelen verder uitgewerkt.