Rijk trekt 25,8 miljoen euro uit voor gehandicaptenzorg in Groningen en Drenthe

Foto: SGENET via Pixabay

De Rijksoverheid wil tot en met 2029 maximaal 25,8 miljoen euro beschikbaar stellen om de gehandicaptenzorg in Groningen en Drenthe veilig te stellen. Het geld is nodig om de zorg van De Trans over te dragen aan Cosis en Vanboeijen en zo te voorkomen dat kwetsbare cliënten zonder passende zorg komen te zitten, schrijft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer.

De financiële steun volgt op de aanhoudende problemen bij zorginstelling De Trans. Die organisatie kampte al langere tijd met tekorten en maakte in september bekend dat zij de zorg niet zelfstandig kon voortzetten. Daarmee kwam de zorg voor honderden cliënten onder druk te staan. Sindsdien werken De Trans, Cosis en Vanboeijen aan een overdracht van cliënten, medewerkers en activiteiten. In totaal gaat het om ongeveer 850 cliënten. Volgens betrokken partijen is het de bedoeling dat de overgang per 1 januari 2026 plaatsvindt.

Normaal gesproken zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor het regelen van langdurige zorg in de regio. De rijksoverheid grijpt alleen in als het echt niet anders kan. In dit geval spreekt VWS van een uitzonderlijke situatie, omdat het gaat om een grote en kwetsbare groep cliënten die niet zomaar elders terechtkan. Zorgkantoren in Groningen en Drenthe hebben de afgelopen maanden wel meegedacht over oplossingen. Zij leveren ook een financiële bijdrage, bijvoorbeeld aan overnamekosten en tijdelijke verliezen bij de nieuwe zorgaanbieders.

Toch bleek dat onvoldoende. De zorgkantoren liepen aan tegen wettelijke en financiële grenzen. Binnen de bestaande budgetten was het niet mogelijk om de problemen structureel op te lossen. Daarom heeft het ministerie besloten om bij te springen als laatste vangnet. Volgens VWS is overheidssteun nodig om een ongecontroleerd faillissement van De Trans te voorkomen en om de zorgcontinuïteit te garanderen.

Een belangrijk onderdeel van het plan is de bouw van nieuwe zorgplekken. Het ministerie wil maximaal 25,8 miljoen euro bijdragen aan de realisatie van tot 184 nieuwbouwplekken. Deze investering moet zorgen voor voldoende passende woon- en zorgruimte op de langere termijn. Het geld wordt naar verwachting verdeeld over de jaren 2027 tot en met 2029.