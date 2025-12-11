Relatief weinig auto-inbraken in Groningen

Foto: Pixabay

De verschillen in auto-inbraken in Nederland zijn groot. In Amsterdam werden dit jaar tot nu toe 5.645 auto-inbraken geregistreerd en in Groningen slechts 243. Dat blijkt uit onderzoek van inleaseautos.nl.

Op Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland bleef het aantal incidenten op nul staan Ook Pekela scoorde erg laag, met slechts twee inbraken. Na Amsterdam scoren vooral Rotterdam (3.167 stuks) en Utrecht (3.115) erg hoog.

Het onderzoek vond plaats met behulp van de officiële politiecijfers per gemeente. Het onderzoek betreft inbraken uit personenauto’s; ook diefstallen van onderdelen of accessoires zijn meegeteld.