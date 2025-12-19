Regio Songfestival stopt na drie edities

Winnaars Jeroen Russchen en Iwan Esajas - Foto via Regio Songfestival

Het Regio Songfestival krijgt geen vervolg. De dertien regionale omroepen hebben besloten te stoppen met het muziekfestival. Dat laten de organiserende regionale omroepen vrijdagochtend weten. Daardoor gaat een volgende editie in Groningen niet door, ondanks de overwinning van Jeroen Russchen en Iwan Esajas van vorige maand.

De omroepen laten weten dat de stekker uit het Regio Songfestival gaat, omdat het evenement minder kijkers en aandacht trok dan vooraf was gehoopt. Het Regio Songfestival begon in 2023 als initiatief van de regionale omroepen om regionale muziek meer aandacht te geven. Artiesten zongen in het Nederlands of in streektaal. Elke omroep stuurde één act, die werd beoordeeld door een vakjury en het publiek.

Het einde van het evenement is een lichte tegenvaller voor Groningen. Op 1 november wonnen Jeroen Russchen en Stadjer Iwan Esajas in Arnhem met het nummer Alles goud zowel de jury- als de publieksprijs. Het was de eerste keer dat een noordelijke provincie het festival won. Volgens de opzet zou de winnende regio het jaar daarna gastheer zijn. De eerste editie vond plaats in Utrecht en werd gewonnen door Limburg. In 2024 verhuisde het festival naar Maastricht, waar Gelderland won.