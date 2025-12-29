Recordaantal mensen bezoekt Universiteitsmuseum

Foto: Erik Jaap Dijk

In 2025 trok het Universiteitsmuseum Groningen in de Stad zo’n 27.000 bezoekers. Daarmee overtreft het museum het record van 2023, toen bezochten 26.439 mensen het museum. In 2022 waren dit er nog 20.292.

Het museum trok vooral veel bezoekers met evenementen als de Groninger Museumnacht, Microscopiedag en Zpannend Zernike. Daarnaast waren de kinderworkshops populair en de tentoonstellingen over het brein, onderzoek naar oude plantenresten, de prenten van historicus Johan Huizinga en het werk van Petrus Camper.

Variatie aan bezoekers

“Een recordaantal bezoekers is natuurlijk altijd geweldig, maar het is mooi om te zien dat ook de variatie aan bezoekers rijk is”, vertelt Lars Hendrikman, directeur van het Universiteitsmuseum. Het museum wil de focus op het brede publiek ook aankomend jaar gaan voortzetten.

De tentoonstelling Brainstorm is nog te zien tot en met 10 mei. Daarnaast zal de knutsel- en experimentenzaal elke vakantie open zijn en werkt het museum aan een nieuwe tentoonstelling rondom de anatomische en medische collectie.