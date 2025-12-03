Rechter fluit gemeente terug in zaak rond poffertjeskraam Grote Markt

De gemeente moet opnieuw beslissen over het intrekken van de vergunning van de poffertjeskraam van Trijnko Nijboer op de Grote Markt. Dat bepaalde de rechtbank in Groningen eind vorige week, in een zaak die Nijboer en zijn compagnon aanspanden tegen de gemeente.

De inmiddels 82-jarige Nijboer moest in oktober 2023 met zijn kraam vertrekken van de Grote Markt vanwege de herinrichting van het plein. Ook andere standhouders moesten hun biezen pakken of zich schikken naar de nieuwe regels.

Maar de rechtbank oordeelt nu dat de gemeente ten onrechte heeft gezegd dat het nieuwe standplaatsenbeleid geen rol speelde in de opdracht tot vertrek van de kraam. Uit de stukken blijkt juist dat de gemeente dat beleid wel degelijk gebruikte, bijvoorbeeld omdat de kraam volgens het beleid te groot was, niet mobiel genoeg en niet zou passen bij het nieuwe uiterlijk van de markt.

Volgens de rechter is de gemeente hier niet genoeg op ingegaan bij de behandeling van bezwaren die Nijboer en zijn compagnon indienden. De rechtbank heeft nu bepaald dat de gemeente een nieuw besluit moet nemen.

Langslepend conflict rond herinrichting Grote Markt

Nijboer stond vijftig jaar met zijn poffertjeskraam op de Grote Markt. Zijn oude standplaats was groot: acht bij twaalf meter, met een terras van 150 vierkante meter. De gemeente bood hem een nieuwe plek aan tegenover het Groot Handelshuis, de voormalige V&D. Die plek was volgens Nijboer veel te klein en besloeg slechts twaalf procent van de ruimte die hij vroeger had. Daarnaast wilde de gemeente dat er geen terras meer zou komen en dat hij zijn kraam elke avond weer zou afbreken.

De gemeente bood een schaderegeling aan, maar Nijboer heeft daar nog geen gebruik van gemaakt. Hij liet destijds wel weten dat hij zich eventueel wil laten uitkopen voor 125.000 euro, maar de gemeente ging daar niet mee akkoord. Omdat hij zijn oude plek kwijt is, verkoopt Nijboer inmiddels, samen met een compagnon, oliebollen in een kraam bij de Praxis in Assen.