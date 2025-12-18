Raadsleden vullen zestien kratten voor Voedselbank: “Elke bijdrage kunnen we gebruiken”

V.l.n.r. Peter Rebergen (ChristenUnie), Irene Huitema (PvdA), Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren) en Peter Swart (GroenLinks) rekenen de boodschappen af bij de supermarkt in Paddepoel. Foto: gemeente Groningen

De Groningse gemeenteraad heeft woensdagmiddag een jarenlange traditie voortgezet: een grote gezamenlijke inkoopactie voor Voedselbank Groningen. In een supermarkt aan de Zonnelaan in de wijk Paddepoel werden zestien kratten gevuld met houdbare producten, die door de raadsleden en hun fracties zelf zijn bekostigd.

Pindakaas, babymelk, pasta en blikken soep; de kratten stroomden woensdagmiddag snel vol. Ook aan hygiëneproducten zoals maandverband en wasmiddel werd gedacht. Voedselbank-voorzitter Elly Pastoor was zelf aanwezig bij de actie en reageert verheugd: “We zijn hier heel blij mee. De Voedselbank kan elke bijdrage goed gebruiken.”

Minder aanvoer door minder verspilling

De Voedselbank kan de steun van de politieke fracties goed gebruiken. Waar de Voedselbank voorheen veel producten ontving van supermarkten, is die stroom de laatste jaren afgenomen. Dat is een paradoxaal gevolg van positieve ontwikkelingen: supermarkten nemen steeds meer maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan, waardoor er simpelweg minder overblijft om weg te geven. “Juist daarom zijn we extra blij met dit soort initiatieven van de raad”, aldus Pastoor.

Toeloop van klanten stijgt

Hoewel het een tijdje leek alsof de armoede in de stad afnam, blijkt de werkelijkheid anders. Door gerichte communicatie in verschillende talen in wijken en dorpen, hebben meer mensen de weg naar hulp gevonden. De toeloop is de afgelopen periode fors gestegen: van ongeveer 450 naar meer dan zeshonderd klanten.

Om de Voedselbank nog meer onder de aandacht te brengen bij de inwoners, is er onlangs ook een campagne gestart met informatieve bierviltjes in sportkantines. De hoop is dat inwoners door deze acties geprikkeld worden om zelf ook vaker een donatie te doen.

Een vaste traditie

Voor de gemeenteraad is de actie in Paddepoel een vast moment op de kalender geworden. Elk jaar in de aanloop naar kerst slaan de verschillende fracties de handen ineen om de voorraden van de Voedselbank een broodnodige impuls te geven.